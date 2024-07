Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, 06.07.2024

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Erneuter Überfall auf Tankstelle in Hambergen

Hambergen - Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es erneut zu einem Überfall des zur Tankstelle gehörenden Kiosks "Boxenshop". Der 21-Jährige Täter betrat den Kiosk und forderte nach Vorhalt einer Schusswaffe gegenüber des 20-Jährigen Tankstellenmitarbeiters Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter mit dem erlangten Diebesgut. Kurz darauf konnte der 21-Jährige Täter im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei festgenommen werden. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Einbruch in Tankstelle

+++ Zeugen gesucht +++

Schwanewede - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:30 Uhr, brachen mehrere unbekannte Täter gewaltsam in die Shell-Tankstelle in Schwanewede ein. Anschließend entwendeten die Täter einen Tresor samt Inhalt und flüchteten mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Ein hoher Sachschaden ist entstanden. Hinweise werden von der Polizei in Osterholz unter der Telefonnummer 04791- 3070 entgegengenommen.

Landkreis Verden

Sattelzug übersehen

Verden - Am Freitagmorgen, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger rumänischer Staatsbürger die A27 in Richtung Cuxhaven auf dem Hauptfahrstreifen. Aus unbekannter Ursache übersah er einen vor ihm fahrenden Daimler-Benz Sattelzug oder schätzte dessen Geschwindigkeit falsch ein. Er lenkte seinen Mercedes Vito jedenfalls ruckartig nach links auf den Überholfahrstreifen und dort wieder gegen, geriet ins Schleudern und prallte seitlich mit dem Sattelzug zusammen. Anschließend kam der Mercedes Vito Fahrer und der 63-jährige Fahrer mit dem Sattelzug auf dem Standstreifen zum Stillstand. Beide Beteiligte blieben unverletzt, der Mercedes Vito war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 18.000,-EUR geschätzt.

Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke

Verden - Im gesamten Landkreis kam es vereinzelt zu Diebstählen in Wohnungen oder Wohnhäusern. Vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke gaben an, das Wasser prüfen zu wollen. Während die Bewohner durch einen Täter abgelenkt wurden, konnte sich der andere Täter umsehen und Diebesgut erlangen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen.

Hinweise werden zu jeder Zeit bei der Polizei in Verden unter der Telefonnummer 04231- 8060 entgegengenommen.

VW Bus aufgebrochen

Achim-Uesen. Zwischen Montag und Freitag dieser Woche wurde auf einem Firmengelände in der Herbert-Ludwig-Straße ein VW Bus aufgebrochen. Unter anderem wurden zwei Rücksitze aus dem Fahrzeug gestohlen. Die Täter*innen entkamen unerkannt. Die Polizei in Achim nimmt sachdienliche Hinweise unter 04202-9960 entgegen.

Auto kollidiert mit Baum

Blender-Oiste. Gegen Freitagmittag kam ein 23-jähriger Autofahrer aus Schwarme mit seinem Mazda aus unklarer Ursache nach rechts von der Landesstraße ab. Nachdem er etwa 80 Meter im Seitenraum zurücklegte, stieß das Auto frontal gegen einen Baum und wurde erheblich beschädigt. Der Autofahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, das Auto dürfte einen Totalschaden erlitten haben und wurde abgeschleppt.

