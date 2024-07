Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Rastanlage Goldbach: Sattelzug gerät in Brand

Langwedel. In der Nacht auf Freitag mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz auf der Rastanlage Goldbach ausrücken, da hier ein Sattelzug in Brand geraten war. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 65-jährige Fahrer des betroffenen Sattelzuges, der auf der Rastanlage Goldbach Süd pausierte, kurz vor 1 Uhr mit einem Gaskocher hantiert. Aus unbekannten Gründen dürfte die Flamme des Gaskochers auf den Sattelzug übergegriffen haben. Eigene Löschversuche des 65-Jährigen verliefen erfolglos, woraufhin die Feuerwehr anrücken musste. Den Brandbekämpfern gelang es zwar, das Feuer vollständig abzulöschen, ein hoher Schaden an der Zugmaschine und dem Auflieger samt geladenem Papier war jedoch nicht mehr zu verhindern. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren zwar vorsorglich vor Ort, verletzt wurde jedoch niemand. Gegen den 65-jährige Mann leitete die Autobahnpolizei Langwedel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unfallfahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Lilienthal. Ein kurioser Unfall mit beträchtlichem Sachschaden als Folge passierte am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der Lilienthaler Allee (L133). Ein unbekannter Autofahrer befuhr die L133 in Richtung Falkenberger Landstraße, als ein Reh die Straße querte. Der Unbekannte erfasste das Reh, das dadurch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde, wo es mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 53-jährigen Fahrers kollidierte. Das Reh verendete vor Ort, Menschen hingegen wurden nicht verletzt. Während am Mercedes jedoch hoher Sachschaden entstand, fuhr der unbekannte Autofahrer, der das Reh zuerst erfasste, davon. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04298/465660 entgegen.

E-Scooter entwendet

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagnacht, 1 Uhr, einen am Bahnhofsvorplatz abgestellten E-Scooter. Das Fahrzeug war zwar am Fahrradständer mit einem Spiralschloss gesichert gewesen, trotzdem gelang es den Tätern auf unbekannte Art und Weise, den Scooter unerkannt vom Tatort an der Ladestraße zu schaffen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

