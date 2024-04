Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Rennradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 14.04.2024, gegen 12.10 Uhr, fuhr eine 31-Jährige aus Kierspe in Wadersloh auf der Baseler Straße (K23) aus Richtung Wadersloh in Richtung Sünninghausen. Zeitgleich fuhr eine Gruppe von drei Rennradfahrern (52, 53 und 54 Jahre alt, alle aus Rheda-Wiedenbrück) auf der Baseler Straße in gleicher Richtung.

Etwa 800 Meter nach der Einmündung Baseler Straße/Sunksweg kam es beim Überholen der Gruppe durch den PKW zur Kollision des PKW mit dem 54-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision kamen beide Beteiligte nach links von der Fahrbahn ab. Der Radfahrer erlitt durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen. Der PKW der 31-Jährigen überschlug sich mehrfach und prallte gegen einen Baum.

Die 31-Jährige wurde schwer verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 54-Jährige wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Bei der Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Arnsberg zur Sicherung der Spuren hinzugezogen. Die Unfallstelle war für etwa sechs Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell