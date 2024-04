Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Felgen und Reifen gestohlen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 13.4.2024, gegen 21.50 Uhr stellte ein Sicherheitsmitarbeiter einen Unbekannten auf einem Firmengelände an der Rudolf-Diesel-Straße in Sassenberg fest. Der Tatverdächtige stahl offensichtlich Reifen und Felgen. Nachdem er endeckt wurde, flüchtete der Mann mit einem Fahrzeug. Der Tatverdächtige ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, hat eine Glatze, trug einen mittellangen Bart, hat eine kräftigere Statur und war mit einem T-Shirt sowie einer grauen Jogginghose bekleidet. Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

