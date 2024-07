POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Portmonee aus Pkw gestohlen

Kirchlinteln. Unbekannte Täter schlugen am Sonntagnachmittag eine Seitenscheibe eines Ford ein, der an der Weitzmühlener Straße geparkt war. Anschließend stahlen sie aus dem Pkw ein dort abgelegtes Portmonee, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizei Verden bittet unter Telefon 04231/8060 um Hinweise und bittet zugleich darum, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen aufzubewahren, auch nicht für nur eine kurze Zeit.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Autoradio und Handy entwendet

Osterholz-Scharmbeck/Ohlenstedt. In der Nacht auf Sonntag öffneten unbekannte Täter einen Seat, der an der Straße Im Pesch in einem Carport geparkt war, gewaltsam. Anschließend stahlen sie das Autoradio sowie ein im Pkw aufbewahrtes Handy. Letztlich flüchteten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

BMW-Interieur demontiert

Hambergen. Unbekannte Täter haben es in der Nacht auf Sonntag auf das Interieur eines BMW abgesehen, der an der Garlstedter Straße geparkt war. Nach dem Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten die Diebe in den Innenraum des Coupés und verursachten hier beträchtlichen Schaden, indem sie die Bedienelemente im Armaturenbrett und in der Mittelkonsole sowie das Lenkrad und die Vordersitze demontierten. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut unerkannt vom Tatort. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

