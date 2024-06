Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Versuch der unerlaubten Einreise trotz Wiedereinreisesperre

Pasewalk (ots)

Unterstützungskräfte der Bundespolizeiinspektion Stralsund stellten gestern Abend, gegen 20:30 Uhr, im Rahmen der vorübergehenden Wiedereinführung der Grenzkontrollen am ehemaligen Grenzübergang Linken einen 26- jährigen afghanischen Staatsangehörigen als Beifahrer eines PKW mit deutscher Zulassung fest. Er konnte keine aufenthaltslegimitierenden Dokumente für die Einreise in das Bundesgebiet vorlegen. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere afghanische Staatsangehörige, alle mit Gültigen deutschen Aufenthaltstiteln. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung des Fahrzeuges eine am 19. Juni 2024 von der BPOLI Pasewalk ausgestellte Zurückschiebungsverfügung. Die elektronische Überprüfung der Fingerabdrücke ergab ein entsprechendes Einreise- und Aufenthaltsverbot, befristet bis Juni 2026. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-jährige Afghane nach Polen zurückgewiesen. Der Kraftfahrer bekam eine Strafanzeige wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise.

