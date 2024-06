Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Mehrere unerlaubte Einreisen ...

Pasewalk (ots)

Am späten Montagabend stellten Beamte der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei und Bundeszollverwaltung) in der Ortslage Blankensee eine vierköpfige Personengruppe (drei Männer aus Bangladesch und einen Mann aus Afghanistan) fest. Sie waren zu Fuß sowie ohne Ausweisdokumente unterwegs und waren kurz zuvor unerlaubt eingereist. Ein Bengale und der Afghane stellten Schutzersuchen in Deutschland und wurden nach Stern Buchholz weitergeleitet. Die anderen beiden bengalischen Staatsangehörigen wurden gestern nach Polen zurückgeschoben.

Fast zeitgleich stellten Bundespolizisten im Regionalexpress 5366 von Stettin nach Pasewalk drei eritreische Staatsangehörige fest. Es handelte sich dabei um zwei Männer und eine Frau. Alle waren ohne Pass und Aufenthaltstitel unterwegs. Sie wurden gestern nach Polen zurückgewiesen.

Gestern, gegen 10:30 Uhr, stellte eine Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle Pomellen in der Ortslage Plöwen sieben afghanische Staatsangehörige fest. Sie waren zu Fuß Richtung Löcknitz unterwegs. Weitere fünf afghanische Staatsangehörige wurden 10 Minuten später in den Parktaschen an der B 104 bei Löcknitz durch bundespolizeiliche Verstärkungskräfte aus Stralsund festgestellt. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Ermittlungen wurden neun Personen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet. Drei Afghanen wurden nach Polen zurückgeschoben.

Kurze Zeit später wurden vier indische Staatsangehörige auf der B 113 kurz vor der Ortschaft Grambow angetroffen und kontrolliert. Auch sie waren unerlaubt eingereist. Alle stellten Schutzersuchen und wurden nach Stern Buchholz weitergeleitet.

In allen Fällen ergaben die Ermittlungen, dass die Personen auf der Belarus Route bis nach Deutschland geschleust worden sind.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell