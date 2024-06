Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in Pomellen

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Ein 46- jähriger Georgier wurde auf der BAB 11 in Pomellen als Mitreisender in einem Flixbus festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung und eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Osnabrück wegen Urkundenfälschung. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 2400,00EUR und 77,00EUR Verfahrenskosten zahlen. Diese Geldsummen konnte er nicht aufbringen. Ersatzweise muss er jetzt eine 120- tägige Haftstrafe in der JVA Neustrelitz absitzen.

Gleich zwei polnische Staatsangehörige wurden durch die Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Ein 25- jähriger Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 750,00EUR und 167,71EUR Verfahrenskosten zahlen. Ersatzweise waren 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken Bei einem 35- Jährigen waren eine Geldstrafe in Höhe von 900,00 EUR und 379,22 EUR Verfahrenskosten offen. Die Ersatzfreiheitsstrafe betrug 30 Tage. Beide konnten die Geldsummen nicht aufbringen und wurden in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

