LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht

Lehesten (ots) - Am gestrigen Abend kontrollierten Polizisten in der Ortslage Lehesten in der Röttersdorfer Straße einen Pkw und dessen Fahrer. Der 43-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,1 Promille. Deshalb wurde mit dem Fahrer eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus vollzogen. Des Weiteren hatte der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis. Der 43-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren ...

