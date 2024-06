Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Schleusungen am Wochenende auf der Insel Usedom...

Seebad Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Am Freitagmittag stellten Bundespolizisten sechs Syrer im Alter von 23 bis 46 Jahren nach einem Bürgerhinweis auf der Strandpromenade im Seebad Ahlbeck fest. Sie waren zuvor unerlaubt nach Deutschland eingereist. Ausweisdokumente sowie aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten die Männer nicht vorlegen. In der Vernehmung wurde bekannt, dass die Personen über die Belarus- Route nach Deutschland geschleust worden sind. Alle stellten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen zur Erstaufnahmeeinrichtung in Stern-Buchholz weitergeleitet.

Gestern Nachmittag konnten vier Iraner im Alter von 19 bis 42 Jahren nach einem Bürgerhinweis auf der Strandpromenade im Seebad Ahlbeck aufgegriffen werden. Sie waren zu Fuß und ohne Dokumente unterwegs und waren zuvor unerlaubt nach Deutschland eingereist. In der Vernehmung gaben die Personen an, in einem LKW von der Türkei bis nach Polen geschleust worden zu sein. Der Ermittlungen dauern an.

