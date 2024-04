Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg/Laufenburg/Wehr/Albbruck: Wieder Diebstähle aus mutmaßlich nicht verschlossenen Fahrzeugen

Am vergangenen Wochenende (26.-28.04.2024) kam es in Murg, Laufenburg, Albbruck und Wehr wieder zu Diebstählen aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen. In der Nacht auf Samstag wurden zwei Diebstahlsdelikte aus Niederhof und eines aus Albbruck bekannt. Auf Sonntag bzw. am Sonntag wurden vier Fälle in Laufenburg und drei in Wehr-Brennet angezeigt. In allen Fällen wurden verschiedene Gegenstände und Bargeld aus den Innenräumen entwendet. Aufbruchspuren waren an keinem der betroffenen Fahrzeugen ersichtlich.

