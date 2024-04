Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Blaues Auto auf Parkplatz beim Krankenhaus angefahren - Geschädigter gesucht!

Am Freitag, 26.04.2024, gegen 12:40 Uhr, ist auf dem Parkplatz beim Krankenhaus in der Kaiserstraße in WT-Waldshut ein blaues Auto angefahren worden. Die Polizei sucht den Fahrzeughalter. Eine 67-jährige Autofahrerin hatten beim Einparken das blaue Fahrzeug touchiert. Bis die Polizei verständigt war, war dieses Auto weggefahren. Es dürfte ebenfalls beschädigt sein wie der Pkw der Frau, an dem ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet den Geschädigten, sich zu melden (Kontakt 07751 8316-0).

