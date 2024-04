Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Autofahrerin stößt gegen Kinderwagen - Kleinkind leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.04.2024, gegen 16:40 Uhr, ist in Wehr eine Autofahrerin gegen einen Kinderwagen gestoßen. Der Verkehrsunfall passierte im Bereich einer Parkplatzeinfahrt in der Wehratalstraße. Beim Einbiegen hatte die 36-jährige Autofahrerin den stehenden Kinderwagen touchiert, der in der Folge umstürzte. Das darinsitzende 3-jährige Kleinkind verletzte sich leicht. Das Mädchen wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und konnte danach wieder nach Hause. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell