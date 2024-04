Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Einbrecher werden von Eigentümer überrascht - Polizei sucht Zeugen!

Unbekannte verschafften sich am Freitag, 26.04.2024, gegen 23.20 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Basler Straße. Die Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss. Vermutlich kam die Täterschaft über die Regenrinne auf den Balkon und hebelten dort das Wohnzimmerfenster auf. Während des Aufenthalts in der fremden Wohnung kamen die Bewohner nach Hause und überraschten die Eindringlinge. Die Unbekannten flüchteten wieder über den Balkon nach draußen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Am Wohnzimmerfenster entstand Sachschaden. Das Kriminalkommissariat Lörrach (07621/1760) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in der Basler Straße gemacht haben, sich zu melden.

