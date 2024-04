Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Zwei Autoaufbrüche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.04.2024, zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr, sind zwei bei den Isteiner Schwellen in Efringen-Kirchen geparkte Autos aufgebrochen worden. An dem grauen Honda und dem grauen Nissan-Van wurde je eine Scheibe eingeschlagen. Aus den Innenräume wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein ermittelt (Kontakt 07621 9797-0).

