POL-FR: Weil am Rhein: Steine auf Fahrzeuge geworfen

Am Sonntag, 28.04.2024, gegen 12:45 Uhr, sollen ein 11-jähriger und ein 14 Jahre alter Jugendlicher beim Bahnhof in Weil am Rhein Steine auf Fahrzeuge geworfen haben, die auf der B 3 fuhren. Ein Autofahrer konnte die Zwei stellen. Die verständigten Eltern nahmen sie bei der Polizei in Empfang. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

