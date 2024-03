Polizei Düren

POL-DN: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Düren (ots)

Weil ein Busfahrer scharf bremste, geriet am Donnerstagnachmittag (06.03.2024) vermutlich ein männlicher Fahrgast gegen eine Trennscheibe in einem Bus. Die Scheibe zerbrach und verletzte ein Kind. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:32 Uhr bestieg der 13-Jährige den Bus in Richtung Ellen. An der Haltestelle Friedensplatz in Birkesdorf bremste der Fahrer des Busses stark ab, so dass ein männlicher, derzeit noch unbekannter Fahrgast, vermutlich gegen eine Trennscheibe stieß, die daraufhin zerbrach. Durch die Scherben wurde der 13-Jährige leicht verletzt und durch einen weiblichen Fahrgast im Bus erstversorgt. Der Busfahrer schaute kurz nach dem angerichteten Schaden und setzte seine Fahrt fort. Im Nachgang zu dem Vorfall wurde eine medizinische Versorgung der Verletzungen des 13-Jährigen in einem Krankenhaus erforderlich.

Die Polizei bittet nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrgast, welcher durch das Bremsen in die Scheibe geriet, sich während der Bürodienstzeit unter der Rufnummer 02421 949-5217 beim Verkehrskommissariat und außerhalb unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell