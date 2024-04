Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall auf der B 34 - Beteiligte bleiben unverletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit knapp 8000 Euro Sachschaden kam es am Samstag, 27.04.2024, gegen 15.30 Uhr, auf der B 34. Diese befuhr zuvor ein 71 Jahre alter Mann mit seinem BMW von Rheinfelden kommend in Richtung Grenzach-Wyhlen. Im Ortsteil Wyhlen kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte im seitlichen Fahrzeugbereich mit einem entgegenkommenden Transporter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am BMW entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Transporter rund 2500 Euro.

