POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Trickdieb mit "Zettel-Masche"

Achim/Baden. Mit einer dreisten Masche ging am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Trickdieb an der Verdener Straße vor. Als hier ein 65-jähriger Mann gerade aus seinem Pkw ausgestiegen war, hielt ihm der Unbekannte unvermittelt einen Zettel vor die Nase. Während der 65-Jährige den Text las, ging der Täter mit dem Zettel plötzlich wieder weg. Kurze Zeit später bemerkte der 65-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 04202/9960 entgegen. Gleichzeitig bitten die Beamten darum, stets achtsam zu sein und nur so viel Bargeld wie nötig mitzuführen.

Radfahrer verletzt

Verden. Ein Radfahrer wurde am Dienstag gegen 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Artilleriestraße leicht verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Artilleriestraße ein, obwohl sich der 67-jährige Radfahrer näherte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Zweiradfahrer Verletzungen erlitt. Zwei Kinder, die sich im angekoppelten Fahrradanhänger befanden, blieben unverletzt. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei Verden ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Vom Gaspedal abgerutscht

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße wurde am Dienstag gegen 16:40 Uhr ein 44-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Eine 64-jährige Audi-Fahrerin rutschte während der Fahrt vom Bremspedal ab und kollidierte zunächst mit dem Fußgänger, anschließend prallte die Fahrerin mit ihrem Audi noch gegen einen geparkten Kia, der wiederum gegen einen BMW geschoben wurde. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An den drei beteiligten Autos entstand Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Krad-Fahrer verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Kleinmoor wurde am Dienstag gegen 16:15 Uhr ein 19-jähriger Krad-Fahrer leicht verletzt. Der junge Mann war in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Als vor ihm eine 38-jährige Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, reagierte er zu spät. Der Zweiradfahrer fuhr dem Auto auf, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Missglücktes Wendemanöver

Osterholz-Scharmbeck/Teufelsmoor. Am Dienstag kam es gegen 16:15 Uhr auf der Teufelsmoorstraße (L153) zu einer Kollision zweier Pkw. Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer war zunächst von Osterholz-Scharmbeck kommend in Richtung Worpswede unterwegs. Als er seinen Pkw über die Einmündung zur Straße Wulfsburg wendete und wieder auf die L153 einfuhr, fuhr ihm ein von hinten herannahender und bevorrechtigter 23-jähriger VW-Fahrer auf. Durch die Kollision erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro.

