Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf nach Unfall in Zülpich: Fußgängerin von Pkw erfasst

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (25.01.24), um 8 Uhr, kam es in Zülpich auf der Nideggener Straße 56 an der Zufahrt zum Kreisverkehr B 56, am dortigen Fußgängerüberweg, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht zwischen einer Fußgängerin und einem Fahrzeug.

Die Frau wollte am Kreisverkehr Nideggener Straße / "Auf dem Rütt" von rechts nach links über den Zebrastreifen überqueren.

Ein Fahrzeug fuhr noch an ihr vorbei. Sie sah den nachfolgenden Pkw. Sie hatte den Eindruck, dass dieser stand und ging dann über den Zebrastreifen.

Als sich die Frau in Höhe des zweiten Streifens des Zebrastreifens befand, fuhr der Pkw los und erfasst sie.

Sie wurde verletzt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen roten Pkw.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell