Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenkirchen (ots)

Am Freitag, 08.03.2024, gegen 19.25 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, Wiedstraße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer den Leuzbacher Weg, aus Richtung Krankenhaus kommend, in Fahrtrichtung Wiedstraße. An der Einmündung Leuzbacher Weg/Wiedstraße bog er nach links, in die Wiedstraße ein. Hierbei kollidierte er mit einem Motorradfahrer, der die Wiedstraße, aus Richtung Kölner Straße kommend, befuhr und der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Leuzbach folgen wollte. Der 22-jährige Zweiradfahrer kam hierbei zu Sturz. Ein unmittelbar dahinter fahrender, 21-jähriger Motorradfahrer konnte dem Pkw ausweichen, überfuhr jedoch den bereits am Boden liegenden Zweiradfahrer und stürzte infolge dessen ebenfalls. Der 22-jährige Motorradfahrer, der zuvor mit dem Pkw kollidierte, erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 21-jährige Motorradfahrer sowie der Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

