POL-PDNR: Fahrradfahrendes Kind bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Dernbach (ots) - Im Zeitraum vom 09.03.2024, 22:00 Uhr bis 10.03.2024, 10:45 Uhr wurden an einem in der Straße "Beulseck" in 56307 Dernbach geparkten Pkw beide amtlichen Kennzeichen entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Im Anschluss stellte sich zudem heraus, dass die Kennzeichen im Rahmen eines Tankbetruges an einer Tankstelle an der BAB 3 genutzt wurden. Zeugen werden gebeten, mögliche ...

mehr