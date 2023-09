Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Jugendliche zündeln an Strohballen - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (17.09.2023) gegen 18:30 Uhr haben zwei bis drei unbekannte Jugendliche an einem Strohballen gezündelt. Die Jugendlichen sind bei Eintreffen der Feuerwehr vom Feld in Richtung einer angrenzenden Wohnsiedlung in die Niedernkampstraße geflüchtet. Sie wurden auf etwa 15 Jahre geschätzt, wobei einer von ihnen mit einem Fahrrad unterwegs war. Ein weiterer Jugendlicher trug ein helles Oberteil. Der Strohballen wurde lediglich partiell angesengt, so dass dieser noch nicht eigenständig brannte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können oder Zeuge der Tat geworden sind, sich beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330 zu melden.

