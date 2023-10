POL-HA: Autofahrer touchiert 62-Jährigen in Fußgängerzone

Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Samstag, 14.10.2023, hielten sich drei Männer (22, 24, 44) gegen 01:15 Uhr am Bergischen Ring auf. Sie waren in ein Gespräch vertieft, als ein 53-Jähriger plötzlich auf den 22-Jährigen losging. Er schlug seinem Opfer mehrere Mal so fest mit der Faust in das Gesicht, dass dem 22-Jährigen zwei Zähne ausfielen. Anschließend ...

