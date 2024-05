Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht vermisste Person

Moers (ots)

Die Polizei sucht einen 42-jährigen Mann aus der Ukraine, der nach dem Baden in einem Waldsee an der Römerstraße verschwunden ist. Die Polizei geht nach heutigen Ermittlungsstand von einem Unglücksfall aus.

Mit zwei Arbeitskollegen hatte der Mann am Samstagabend in dem See gebadet. Alle drei sind Berufskraftfahrer. Gegen 23 Uhr haben sich die beiden Arbeitskollegen auf den Rückweg zu ihren Fahrzeugen gemacht. Der 42-jährige Vermisste blieb noch am Waldsee. Als der Mann am Morgen nicht aufzufinden war, wurde die Polizei verständigt.

Polizei und Feuerwehr leiteten umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Zum Einsatz kamen: Ein Hubschrauber, ein Boot, Taucher und ein Spürhund. Der 42-Jährige konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Die Suche dauert derzeit an.

BH /240526-1555

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell