Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Brand zweier Mülltonnen

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr brannten aus bislang unbekannter Ursache in einer Hofeinfahrt auf der Karlstraße in Averbruch zwei Altpapiertonnen.

Die Feuerwehr löste die Papiertonnen, diese brannten jedoch vollständig ab.

Eine nebenan befindliche Garage wurde durch Rußanhaftungen und abgeplatzten Putz leicht beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 21 Uhr und 21.45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Karlstraß gemacht haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

PR/240525-2246

