Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Diebstahl eines Autos und Fahrerflucht

Moers (ots)

Die Polizei sucht Hinweise, um eine Verkehrsunfallflucht und den Diebstahl eines Autos aufzuklären.

Am Sonntag (26.05.) gegen 14:30 Uhr war in der Donaustraße ein schwarzer Mercedes gegen einen braunen VW Tiguan gestoßen. Der Fahrer des Mercedes legte daraufhin den Rückwärtsgang ein, fuhr bis zur Alsenstraße zurück, dann bog er auf die Lippestraße ein und von dieser Straße ist er auf die Marienburger Straße gefahren.

Er fuhr weiter über die Fuldastraße, auf die Werrastraße, die Trajanstraße und von da auf die Warthestraße. Dort blieb der Wagen stehen und zwei Personen flüchteten aus dem Auto. Der Fahrer ist über die Breslauer Straße gelaufen, der Beifahrer über einen Wirtschaftsweg in Richtung Marienburger Straße.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der schwarze Mercedes am Vormittag (zwischen 10:15 Uhr und 12:15 Uhr) in der Oberwallstraße in Moers gestohlen worden war.

Die Personen im schwarzen Mercedes werden folgendermaßen beschrieben:

Der Fahrer:

- Mann

- Dunkler Hautton

- ca. 17-19 Jahre alt

- ca. 175cm

- schlanke Statur

- dunkele schwarze Haare

- blaues T-Shirt

- blaue kurze Hose des Herstellers Nike

Der Beifahrer:

- Mann

- Dunkler Hautton

- ca. 17-19 Jahre alt

- ca. 175cm

- schwarze Cappy

- schwarzer Pullover

- Umhängetasche

- blaue Jeans

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Bh/ 240526-1621 // 240526-1305

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell