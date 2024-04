Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte steigen über das Dach des Kauflands in Tabakladen ein - Polizei sucht Zeugen (24.04.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Tabakladen in der Carl-Benz-Straße in der Nacht auf Mittwoch. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und vier Uhr verschafften sich unbekannte Täter über das Dach des Einkaufcenters Kaufland gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes. Dort erbeuteten die Einbrecher aus einem Tabakladen im Eingangsbereich des Kauflands Zigarettenstangen im Wert von über 100.000 Euro und mehrere hundert Euro Bargeld.

Um auf das etwa zehn Meter hohe Dach zu gelangen, müssen die Täter entweder Aufstiegshilfen benutzt, oder sich gegenseitig dabei unterstützt haben. Zudem müssen sie zum Abtransport der großen Zahl an Zigarettenstangen ein Fahrzeug benutzt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun dringend Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Kaufland Einkaufscenters beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

