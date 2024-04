Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Bismarcksteig/Wollmatinger Straße - Radfahrer verletzt (23.04.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Wollmatinger Straße am Dienstagabend verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mountainbike auf dem Gehweg linksseitig der Wollmatinger Straße in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung zum Bismarcksteig kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 20-Jährigen, der nach rechts auf die Wollmatinger Straße abbog. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fiat entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

