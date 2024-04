Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Sachbeschädigung in der Hohlengrabengasse- Polizei bittet um Hinweise (22./23.04.2024)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hohlengrabengasse ereignet hat. Unbekannte haben an einem Gebäude die Schlösser der Zugangstüren verklebt und in die Briefkästen Bauschaum gesprüht. Außerdem beschmierten die unbekannten Täter die Außenfassade des Hauses mit silberner Sprühfarbe. Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet die Kriminalpolizei Rottweil, Tel. 0741 477-0.

