Schwarzwald-Baar-Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Schwenningen (21./22.04.2024)

In der Jakob-Kienzle-Straße in Schwenningen ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 31-Jährige parkte seinen weißen Toyota Avensis am rechten Fahrbahnrand. Im Verlauf der Nacht prallte ein unbekannter Autofahrer gegen die linke Seite des Toyotas und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

