Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Leichtverletzten (22.04.2024)

Blumberg (ots)

Am Montagabend ist es gegen 18:45 Uhr auf der Landesstraße 214 bei Epfenhofen zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen gekommen. Ein 30-Jähriger verließ mit seinem Auto den Ortsteil Epfenhofen über die Kommentalstraße. An der Einmündung zur L 214 übersah er einen ebenfalls 30-Jährigen Ford-Focus Fahrer auf der bevorrechtigen Straße. Der Audi-A3-Fahrer fuhr in den Einmündungsbereich ein. Dort konnten beide Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall verletzten sich die beiden Fahrer, sowie eine im Ford mitfahrende 36-jährige Beifahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 28.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

