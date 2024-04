Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs (23.04.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr ist einer Polizeistreife in der Konstanzer Straße in VS-Villingen ein betrunkener E-Scooterfahrer aufgefallen. Das Schlangenlinienfahren ließ die Beamten aufmerksam werden. In der folgenden Verkehrskontrolle machte der 28-Jährige einen unsicheren Eindruck. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Den E-Scooter musste er stehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Es folgt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell