Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Breslauer Straße - Kind wird von Auto erfasst und leicht verletzt (23.04.2024)

Konstanz (ots)

Ein Kind ist am bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Breslauer Straße von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Ein 33-Jähriger war mit einem Opel Astra auf der Breslauer Straße in Richtung Hardtstraße unterwegs. Auf Höhe eines Kiosks fuhr der Mann an zwei hintereinander haltenden Liegewagen vorbei als plötzlich ein achtjähriger Junge vor den Fahrzeugen auf die Straße rannte. Der 33-Jährige kann eine Kollision trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und erfasst den Jungen mit seinem Wagen. Nach bisherigem Kenntnisstand erlitt der 8-Jährige dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er kam zur Untersuchung vorsorglich in eine Klinik.

