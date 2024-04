Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße - zwei Personen verletzt (23.04.2024)

Konstanz (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 75.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreuzung Europastraße/Grenzbachstraße ereignet hat. Gegen 18.30 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit einem Audi A1 auf der Grenzbachstraße in Richtung Griesseggstraße. Zeitgleich war ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Europastraße in Richtung Schweizer Grenze unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Autos, wobei der Audi durch die Wucht des Aufpralls in der Folge gegen einen Lichtmast der Ampelanlage schleuderte ehe der Wagen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Beide Fahrer erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro, den Schaden am Mercedes auf rund 50.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Autos.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell