POL-LIP: Barntrup. Unfall beim Abbiegen.

Zwei Personen wurden am Dienstagmorgen (05.12.2023) bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Frettholz" leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 43-Jährige mit ihrem VW Polo in Richtung Blomberg, als sie an einer Einmündung nach links abbiegen wollte. Dabei schätzte sie offenbar den Abstand eines entgegenkommenden Fahrzeugs falsch ein und stieß mit dem BMW eines 40-Jährigen zusammen. Der Polo wurde durch die Kollision in einen wartenden VW Golf mit einer 46-Jährigen am Steuer geschleudert. Die 43-Jährige und der 40-Jährige wurden leicht verletzt und wurden mit Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt geschätzt bei 9000 Euro. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden.

