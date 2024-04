Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschte Audifahrerin

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unter Drogeneinfluss wurde in den Morgenstunden des Ostermontags eine 24-Jährige am Steuer eines Audi in der Eisenacher Straße angehalten. Der mit der Fahrerin durchgeführte Drogenvortest verlief positiv auf die Einnahme von Cannabis und Amphetamin. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde der 24-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ml)

