Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines Aufliegers

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag, 04. August 2024 12:51 Uhr bis Montag, 05. August 2024 03:29 Uhr einen Auflieger, welcher in der Straße Am Grevingsberg abgestellt worden war. Der Schaden wurde auf 15.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

Am Montag, 05. August 2024, gegen 07:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter mittels unbekanntem Gegenstand eine Hauseingangstür im Margeritenweg. Anschließend entfernte er sich mit einem weißen Kastenwagen mit blauer Werbung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/91420-0) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit vom 04. August 2024 21:00 Uhr bis Montag 05. August 2024 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Fahrzeug, welches in der Straße Zur Elisenhöhe abgestellt worden war und besprühten dieses mit Farbe. An dem Pkw, ein Audi A3, entstand ein Schaden von rund 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

In der Zeit vom 04. August 2024 12:00 Uhr bis Montag 05. August 2024 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Fahrzeug, welches in der Landwehrstraße abgestellt worden war und zerstachen zwei Reifen eines VW Golf. Es entstand ein Schaden von rund 250,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 05. August 2024, zwischen 11:15 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 57-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, eine Mercedes C-Klasse, an der Ravensberger Straße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell