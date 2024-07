Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - Geschädigter schwer verletzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte junge Männer stehen im Verdacht am Montag, 29.07.2024, gegen 00.30 Uhr, einen 17-Jährigen hinterrücks angegriffen und auf diesen eingeschlagen sowie eingetreten zu haben. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Der Angriff soll im Bereich der Treppe der Stadtkirche, angrenzend an der Roggenbach- / Friedrichstraße, stattgefunden haben.

Der Polizeiposten Oberes Wiesental hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es werden Zeugen gesucht, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den beiden jungen Männern geben können. Der Polizeiposten nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07673 88900 entgegen.

