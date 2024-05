BPOLI EBB: 11 Migranten in Gewahrsam genommen

Ostritz (ots) - 27.05.2024 / 07:35 Uhr / Ostritz Die Bundespolizei hat nach Eingang eines Bürgerhinweises am Morgen des 27. Mai 2024 in Ostritz vier Migranten aus Somalia aufgegriffen, die zuvor von Polen kommend unerlaubt eingereist waren. Gegen 07:35 Uhr trafen die Beamten die beiden 25- und 29-jährigen Frauen und zwei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren in der grenznahen Bahnhofstraße an. Die vier Personen hatten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei ...

