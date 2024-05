BPOLI EBB: Migranten aufgegriffen

Löbau / Zittau (ots) - Polizisten von Bundes- und Landespolizei haben in Bernstadt und Hirschfelde fünf Migranten aufgegriffen, welche zuvor unerlaubt eingereist sind. In Bernstadt kontrollierten Landespolizisten am 18. Mai 2024 um 04:55 Uhr zwei Migranten aus Syrien. Die 20- und 36-jährigen Männer waren fußläufig unterwegs. Reisedokumente hatten sie nicht dabei und stellten ein Schutzersuchen. Sie wurden an eine ...

mehr