Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

Löbau / Zittau (ots)

Polizisten von Bundes- und Landespolizei haben in Bernstadt und Hirschfelde fünf Migranten aufgegriffen, welche zuvor unerlaubt eingereist sind.

In Bernstadt kontrollierten Landespolizisten am 18. Mai 2024 um 04:55 Uhr zwei Migranten aus Syrien. Die 20- und 36-jährigen Männer waren fußläufig unterwegs. Reisedokumente hatten sie nicht dabei und stellten ein Schutzersuchen. Sie wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Am 19. Mai 2024 gegen 11:15 Uhr wurden in Hirschfelde zwei 17- und 19-jährige Ägypter und ein 24-Jähriger aus Guinea-Bissau direkt nach dem Grenzübertritt auf der B 99 in Gewahrsam genommen. Auch sie besitzen keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente und wurden zur Dienststelle gebracht. Der 17-jährige Ägypter wurde an das Jugendamt übergeben, der 19-jährige Ägypter wurde nach Polen zurückgewiesen und der 24-Jährige aus Guinea-Bissau an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Die Bundespolizei hat in allen Fällen Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell