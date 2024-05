Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegale Einreisen gestoppt

Ostritz, Löbau (ots)

15.05.2024 / 08:30 Uhr / Löbau

16.05.2024 / 05:15 Uhr / Ostritz

Die Bundespolizei hat in Löbau und Ostritz sieben Migranten aufgegriffen, die über die polnische Grenze unerlaubt eingereist sind.

Am Löbauer Bahnhof kontrollierten die Beamten am 15. Mai 2024 um 08:30 Uhr zwei Migranten aus Marokko und zwei Migranten aus Somalia. Die 18- bis 25-jährigen Männer waren bereits in Zgorzelec in einen Zug in Richtung Dresden gestiegen. Reisedokumente hatten sie nicht dabei und stellten ein Schutzersuchen. Sie wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Am heutigen Morgen wurden in Ostritz um 05:15 Uhr drei 21- und 22-jährige Iraner direkt nach dem Grenzübertritt auf der B 99 in Gewahrsam genommen. Auch sie besitzen keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente. Sie wurden zur Dienststelle gebracht. Die Bearbeitung dauert an.

Die Bundespolizei hat in allen Fällen Strafanzeigen wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz geschrieben und ermittelt auch wegen des Einschleusens von Ausländern da die Migranten von unbekannten Schleusern zur polnischen Grenze gebracht worden waren.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell