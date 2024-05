Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Migranten nahe der polnischen Grenze aufgegriffen

Ostritz (ots)

11.05.2024 / 19:30 Uhr / Ostritz

Die Bundespolizei hat am Abend des 11. Mai 2024 in Ostritz sechs Afghanen in Gewahrsam genommen, die zuvor über die polnische Grenze illegal eingereist waren.

Um 19:30 Uhr wurden die Männer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren kontrolliert. Pässe und Visa hatten sie nicht dabei. Unbekannte Schleuser hatten sie zur Neiße gebracht, wo sie vermutlich über die Fußgängerbrücke in der Bahnhofstraße die Grenze überschritten haben. Die Männer wurden zur Dienststelle gebracht, fahndungsmäßig überprüft und erkennungsdienstlich behandelt.

Sie müssen sich nun wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Sie stellten alle ein Schutzersuchen und wurden zur Erstaufnahmeeinrichtung Dresden geschickt.

