POL-F: 231002 - 1116 Frankfurt -Höchst: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Das Überfallkommando Frankfurt nahm am Sonntagmorgen im Bereich Höchst in der Stupanusstraße einen per Haftbefehl gesuchten 26-jährigen Mann fest.

Schon beim Annähern an die Anschrift des Gesuchten um 08:05 Uhr nahm dieser die Polizeibeamten wahr und schlug mit einer Metallstange in seinem Zimmer um sich. Er schrie die eingesetzten Beamten durch das Fenster an und forderte diese mit den Worten "verpisst euch" auf, die Örtlichkeit wieder zu verlassen. Aufgrund der Tatsache, dass der 26-jährige Mann äußerst aggressiv und unberechenbar auftrat, entschieden sich die Beamten dafür, das Überfallkommando als Unterstützung hinzuzuziehen. Zwischenzeitlich beobachteten die eingesetzten Beamten, dass der Aggressor sich mit Handschuhen, Armschützern, Schienbeinschonern sowie einem Küchenmesser ausstattete. Nach der Türöffnung nahm das Überfallkommando den gesuchten Mann mittels Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG), umgangssprachlich "Taser" genannt, fest.

Zudem fanden die Polizeibeamten ein Handy, welches bei einer anderen Tat geraubt wurde, auf und stellten dieses sicher. Anschließend wurde der Festgenommene der JVA Frankfurt überstellt.

