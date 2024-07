Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Tatverdächtiger bei Fahrraddiebstahl auf frischer Tat festgenommen - Polizei sucht weitere Zeugen und Fahrradbesitzer

Freiburg (ots)

Dank eines Zeugen konnte ein 49-jähriger Mann bei einem Fahrraddiebstahl auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Der 49-Jährige wird verdächtigt am Montag, 29.07.2024, gegen 10.00 Uhr, am Bahnhof in Wyhlen ein Fahrrad entwenden zu wollen. Der Zeuge konnte den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das Fahrrad der Marke CANYON, Rahmenfarbe schwarz mit blauer Aufschrift, blaue Metallpedale, wurde sichergestellt (Foto anbei).

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen sucht weitere Zeugen, welche den Diebstahlsversuch beobachteten sowie den Besitzer des Fahrrades. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeiposten, Telefon 07624 98900, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell