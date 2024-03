Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kupferdiebe in Neuenheim unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Samstagnachmittag und Dienstagfrüh drang eine unbekannte Täterschaft in ein umzäuntes Baustellengelände in der Straße "Im Neuenheimer Feld" unweit der dortigen Universitätsgebäude ein. Dabei brach sie ein sicherndes Kettenschloss auf und stahl knapp 8.000 Meter an Kupferkabeln. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen am Wochenende im Umfeld der Baustelle, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell