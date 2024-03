Kerken (ots) - In Kerken-Eyll kam es am Donnerstag (7. März 2024) in der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr im Waldgebiet am Hoogen Dyck zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Beide Fahrzeuge waren in dieser Zeit dort geparkt. Nachdem jeweils Seitenscheiben an einem grauen Hyundai Kona und einem blauen Dacia Sandero eingeschlagen worden waren, konnten der oder die unbekannten Täter ...

