POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots) - Unbekannte Täter haben in Mettingen an zwei Bushaltestellen die Glaselemente zerstört. Mitarbeiter des Bauhofs entdeckten am Dienstag (02.07.) gegen 11.00 Uhr, dass an der Haltestelle Lage, im Bereich des Kreisverkehrs Recker Straße / Tüöttenstraße / Schniederbergstraße, zwei Glaselemente an der Rückseite des dortigen Unterstands zerstört worden waren. Am Mittwoch (03.07.) stellten sie dann ...

mehr