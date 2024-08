Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 07. August 2024, gegen 13:08 Uhr kam es auf der Molberger Straße / Neuendamm zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Bersenbrück befuhr mit seinem Transporter die Straße Neuendamm in Fahrtrichtung Molberger Straße. In Höhe der dortigen Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinbus/Stadtbus einer 39-jährigen Frau aus Friesoythe. Diese hatte die Molberger Straße in Richtung Molbergen befahren. Durch den Zusammenstoß wurde die 39-Jährige leicht verletzt. Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Neben Einsatzkräften der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme war die Molberger Straße rund 2,5 Stunden gesperrt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Mittwoch, 07. August 2024, gegen 14:44 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Pkw die B 72 in Emstek zwischen der Ausfahrt Emstek West und Industriezubringer. Im Bereich der 2+1 Regelung überholte er mehrere Fahrzeuge, geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit der entgegenkommenden Sattelzugmaschine eines 44-jährigen Mannes aus Visbek. Der 22-Jährige wurde hierbei lebensgefährlich verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes im Einsatz. Die B 72 bleibt noch voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden gesperrt.

